Stop alle corse della Circumvesuviana | manca il personale

(Di domenica 3 luglio 2022)ilferroviarie sulla linea Napoli–Scafati–Poggiomarino. Lo comunica Eav, azienda del trasporto pubblicoRegione Campania, che gestisce tra le altre le linee. La soppressione di tutte lesulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino nella giornata di oggi, domenica 3 luglio, è stata decisa “in considerazione del protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità diviaggiante sulle linee vesuviane” e “considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid-19”, al fine di “concentrare le risorse umane disponibili e consentire il servizio regolare nelle linee dove l’afflusso passeggeri è molto elevato”. Il servizio sulla tratta ...

Manca il personale, stop alle corse ferroviarie sulla linea Napoli - Scafati - Poggiomarino. Lo comunica Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, che gestisce tra le altre le linee della ... Gas, ecologismi e turismo: nuovo stop alle trivelle. Ma Draghi non molla Roma, 3 lug. "Il caro-vita e' un treno che va assolutamente fermato. Siamo preoccupati per l'impatto sociale dell'inflazione che colpisce soprattutto le fasce s ...Manca il personale, stop alle corse ferroviarie sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino. Lo comunica Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, che gestisce tra le ...