'Speriamo che arrivi Putin così fa 'na pulita': insulto omofobo al bacio gay, Loredana Bertè risponde così (Di domenica 3 luglio 2022) 'Speriamo che arrivi Putin così fa 'na pulita' . Nel giorno in cui l'onda del Pride ha colorato l'Italia con sfilate e cortei, a conclusione del mese internazionale dedicato ai diritti della comunità ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) 'chefa 'na' . Nel giorno in cui l'onda del Pride ha colorato l'Italia con sfilate e cortei, a conclusione del mese internazionale dedicato ai diritti della comunità ...

Pubblicità

enpaonlus : Una mucca in salvo a Pontechianale, grazie all’arrivo dei vigili del fuoco (VIDEO) - Cuneodice.it-Grazie ai ?… - PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - SeaWatchItaly : ?? A Porto Empedocle tutte le persone che abbiamo soccorso sono finalmente a terra. Dopo la lunga attesa di un porto… - wanderlust_7_ : RT @KinnPorscheIta: Siamo molto tristi che Build non abbiamo commentato la puntata ieri. ?? Speriamo stia bene ?? @Buildbuilddd We miss you… - alo_samurai : @ScuderiaFerrari Tanti Auguri #SebastianVettel ??????????Spero che tu abbia una grande gara questo pomeriggio e la tua g… -