“Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova (Di domenica 3 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci e Sanremo. La showgirl ora dice la sua sul festival più amato dagli italiani. Lo ha fatto dalle colonne di TV, Sorrisi e Canzoni. Elisabetta nei giorni scorsi era stata duramente criticata da Karina Cascella dopo che, nel corso di un’intervista, aveva rivelato come il suo mito da bambina fosse madre Teresa di Calcutta, la religiosa simbolo della lotta alla povertà scomparsa nel 1997. La Cascella aveva sparato a zero. “Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello – riporta il sito Isa e Chia -. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazioni Sono davvero assurde e offensive da leggere”. “Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022)e Sanremo. Laora dice la sua sul festival più amato dagli italiani. Lo ha fatto dalle colonne di TV, Sorrisi e Canzoni.nei giorni scorsi era stata duramente criticata da Karina Cascella dopo che, nel corso di un’intervista, aveva rivelato come il suo mito da bambina fosse madre Teresa di Calcutta, la religiosa simbolo della lotta alla povertà scomparsa nel 1997. La Cascella aveva sparato a zero. “Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello – riporta il sito Isa e Chia -. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazionidavvero assurde e offensive da leggere”. “Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in ...

