Soleil Stasi e la mano stampata sul lato B: “E’ la mia…”. Straordinaria architettura del muro – FOTO (Di domenica 3 luglio 2022) Soleil Stasi Sorge esce allo scoperto con la mano di sabbia dipinta sul meraviglioso lato B. Un’architettura perfetta, incollata al muro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la splendida Soleil Sorge Stasi ha dato modo ai suoi fan di assistere al meglio del suo repertorio. Da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 3 luglio 2022)Sorge esce allo scoperto con ladi sabbia dipinta sul meravigliosoB. Un’perfetta, incollata al. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la splendidaSorgeha dato modo ai suoi fan di assistere al meglio del suo repertorio. Da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

tinurika : @FedericaMontu6 @Soleil_stasi Soleil stupisce sempre con effetti Speciali Top ??????!!! #SoleArmy STATE OF SOLEIL - tinurika : RT @Monicastuppini: Lei che ci rende partecipi delle sue scelte ?? @Soleil_stasi #SoleArmy - tinurika : RT @marialuc64: Goditi il tuo tempo piccola ?noi sempre con te? buongiorno @soleil_stasi #solearmy - TizianiLucia : RT @Ginevra00000: Ma poi in tutto questo! Io che mi domando MA SOLEIL CHE FINE HAI FATTOOOO!!!??????#basciagoni #solphigoni #SoleArmy @Soleil… - AngeMontalbetti : Ieri mattina Sole in treno e stanotte ce la ritroviamo in macchina con la scritta 'verso sud' e poi ovviamente spar… -