Smartworking, da necessità a opportunità: "Così aiutiamo le persone con disturbi psichici a rientrare nel mondo del lavoro. Ma sono ancora troppi i preconcetti" (Di domenica 3 luglio 2022) Il progetto Job Stations è promosso, insieme a Fondazione Italiana Accenture, dall'associazione Progetto Itaca: attraverso i centri assistiti si facilita reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti psichiatrici. Al momento, sono operativi 7 punti in 6 città italiane, in... Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) Il progetto Job Stations è promosso, insieme a Fondazione Italiana Accenture, dall'associazione Progetto Itaca: attraverso i centri assistiti si facilita reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti psichiatrici. Al momento,operativi 7 punti in 6 città italiane, in...

Pubblicità

Bludis_it : Per moltissime aziende una delle più stringenti necessità – che in molti casi diviene obbligo – è quella di rispond… - hwupgrade : In un'epoca in cui si sente la necessità di strumenti in grado di semplificare il lavoro, @Logitech propone diverse… -