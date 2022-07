Sinner batte Alcaraz nel tempio del tennis: ma è solo il primo capitolo (slam) di una lunga rivalità (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante la pesante assenza di Matteo Berrettini, dodici mesi dopo l’Italia può vantare un altro tennista azzurro ai quarti di finale di Wimbledon. Si tratta di Jannik Sinner, che grazie alla vittoria in quattro set ai danni di Carlos Alcaraz ha potuto proseguire il suo cammino ai Championships. Successo fantastico per Jannik, che scendeva in campo sfavorito e che sull’erba non aveva mai vinto una partita prima di questa settimana. Ha invece scelto proprio Wimbledon per brillare e sfoggiare tutto il suo talento, malgrado una superficie come l’erba che in teoria non si sposa benissimo col suo gioco. Sinner l’ha fatto disputando (e vincendo) una partita intelligente, in cui è stato bravo a non avere fretta ed a sfruttare i punti deboli del suo avversario. Ad impreziosire questa vittoria, il fatto che abbia avuto ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante la pesante assenza di Matteo Berrettini, dodici mesi dopo l’Italia può vantare un altrota azzurro ai quarti di finale di Wimbledon. Si tratta di Jannik, che grazie alla vittoria in quattro set ai danni di Carlosha potuto proseguire il suo cammino ai Championships. Successo fantastico per Jannik, che scendeva in campo sfavorito e che sull’erba non aveva mai vinto una partita prima di questa settimana. Ha invece scelto proprio Wimbledon per brillare e sfoggiare tutto il suo talento, malgrado una superficie come l’erba che in teoria non si sposa benissimo col suo gioco.l’ha fatto disputando (e vincendo) una partita intelligente, in cui è stato bravo a non avere fretta ed a sfruttare i punti deboli del suo avversario. Ad impreziosire questa vittoria, il fatto che abbia avuto ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - CB_Ignoranza : Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per 3-1 e per la prima volta si qualifica ai quarti di finale di @Wimbledon, dop… - Eurosport_IT : DJOKOVIC ?? SINNER ???????? Il tennista serbo batte Van Rijthoven e passa ai quarti ?? Il report del match… - gagliaudo10 : RT @chetempochefa: Fantastico Jannik #Sinner! Batte Carlos Alcaraz in quattro set e raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di fi… -