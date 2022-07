Sinner batte Alcaraz e vola ai quarti a Wimbledon (Di domenica 3 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurro ha battuto in quattro set lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella sfida fra le due giovani stelle del circuito internazionale, sotto gli occhi dei grandi della storia del tennis, accorsi a Londra per i cento anni del centrale del Major britannico, il 20enne di San Candido, numero 13 del mondo, ha piegato il 19enne di Murcia, numero 7 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3. “Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale. E' stato bellissimo vincere un match del genere, davanti a questo pubblico e in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di Wimbledon. Sono molto contento per come ho giocato e per come ho reagito mentalmente all'inizio del quarto set. Non mi ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannikapproda aidi finale del torneo di. L'azzurro ha battuto in quattro set lo spagnolo Carlos. Nella sfida fra le due giovani stelle del circuito internazionale, sotto gli occhi dei grandi della storia del tennis, accorsi a Londra per i cento anni del centrale del Major britannico, il 20enne di San Candido, numero 13 del mondo, ha piegato il 19enne di Murcia, numero 7 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3. “Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale. E' stato bellissimo vincere un match del genere, davanti a questo pubblico e in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di. Sono molto contento per come ho giocato e per come ho reagito mentalmente all'inizio del quarto set. Non mi ...

