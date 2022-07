Siccità, ogni italiano consuma 245 litri di acqua al giorno (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – ogni italiano consuma 245 litri d’acqua al giorno: 30 litri per lavarsi i denti, 50 per una doccia. Tutto questo, in un momento in cui l’emergenza Siccità in Italia e la crisi delle risorse idriche del nostro paese evidenziano la necessità di interventi che permettano una gestione più efficiente dell’acqua. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che diffonde un decalogo per ridurre fino al 50% gli sprechi di acqua in casa e abbattere i consumi superflui così da contribuire ad affrontare l’allarme Siccità. “Per risolvere l’emergenza Siccità occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) –245d’al: 30per lavarsi i denti, 50 per una doccia. Tutto questo, in un momento in cui l’emergenzain Italia e la crisi delle risorse idriche del nostro paese evidenziano la necessità di interventi che permettano una gestione più efficiente dell’. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che diffonde un decalogo per ridurre fino al 50% gli sprechi diin casa e abbattere i consumi superflui così da contribuire ad affrontare l’allarme. “Per risolvere l’emergenzaoccorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ogni italiano consuma fino a 245 litri di acqua al giorno: 30 litri per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e o… - EnricoLetta : La #siccità, il Po senza acqua, la crisi degli agricoltori dimostrano che l’emergenza ambientale ci riguarda tutti… - fisco24_info : Siccità, ecco le 8 mosse per ridurre gli sprechi della metà: Le indicazioni della Società italiana di medicina ambi… - ledicoladelsud : Siccità, ogni italiano consuma 245 litri di acqua al giorno - guyfawkes2_0 : RT @italiadeidolori: La “siccità“ è nella vostra mente. Sarà sufficiente frenare l'acqua a monte (dighe) perché non giunga a valle (ma la… -