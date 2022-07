Siccità: Milano riaccende fontane che non sprecano acqua (Di domenica 3 luglio 2022) A Milano il Comune riapre le fontane, almeno quelle che utilizzano il ricircolo dell'acqua esistente e quindi non ne sprecano. Rimarranno invece spente, come da ordinanza del sindaco a causa dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Ail Comune riapre le, almeno quelle che utilizzano il ricircolo dell'esistente e quindi non ne. Rimarranno invece spente, come da ordinanza del sindaco a causa dell'...

ciarla_luca : La siccità a Milano sta diventando un problema molto serio - laccalappiacani : @tg2rai domenica 3 luglio - Siccità - interviste ai bagnanti - collegamento con l'idroscalo di Milano - moglie che… - infoitinterno : Siccità a Milano, ecco perché si spengono le fontane ma non i 'Draghi verdi' - TuttoSuMilano : RT @TuttoSuMilano: Siccità a #Milano, il #Comune riaccende le fontane al Castello e a San Babila: 'Non sprecano acqua' - Sis26929425 : @AgneseLucrezia Qui siamo alle porte di Milano ieri mattina. Senza contare altre aree in città diventate completame… -

