Siccità | Coldiretti | devasta il raccolto del riso italiano | perdite per oltre il 30%

(Di domenica 3 luglio 2022) L'ondata di caldo, i rincari delle materie prime e l'inflazione stanno mettendo in crisi un settore di cui l'Italia è leader in Europa

CremonaOggi

L'ondata di caldo, i rincari delle materie prime e l'inflazione stanno mettendo in crisi un settore di cui l'Italia è leader in Europa: ladevasta il raccolto del riso italiano ( - 30%) E proprio lasta devastando le risaie italiane con perdite stimate in oltre il 30% del raccolto in un momento in cui l'... Siccità, Coldiretti: "A rischio coltivazioni e biodiversità"