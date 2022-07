Se ne va un altro grande della musica italiana | Trovato senza vita Antonio ‘Tonino’ Cripezzi (Di domenica 3 luglio 2022) È morto Antonio Cripezzi, cantante dei ‘Camaleonti’; il corpo è stato Trovato senza vita in una stanza d’hotel a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Aveva 76 anni quando Tonino Cripezzi è morto, lasciando un enorme vuoto nel panorama musicale italiano, ora in lutto per la sua perdita. Le circostanze della sua morte non sono ancora chiarissime ma stando alle primissime informazioni disponibili sembra che sia morto per cause naturali. Il decesso è avvenuto questa notte tra il 2 e 3 Luglio 2022; quella sera si era esibito con i suoi amici e compagni dei ‘Camaleonti’ al parco di Villa de Riseis, a Pescara. Dopo il concerto il gruppo aveva deciso di godersi una meritata cena fuori, insieme a tutto lo staff e alcuni fan storici ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 luglio 2022) È morto, cantante dei ‘Camaleonti’; il corpo è statoin una stanza d’hotel a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Aveva 76 anni quando Toninoè morto, lasciando un enorme vuoto nel panoramale italiano, ora in lutto per la sua perdita. Le circostanzesua morte non sono ancora chiarissime ma stando alle primissime informazioni disponibili sembra che sia morto per cause naturali. Il decesso è avvenuto questa notte tra il 2 e 3 Luglio 2022; quella sera si era esibito con i suoi amici e compagni dei ‘Camaleonti’ al parco di Villa de Riseis, a Pescara. Dopo il concerto il gruppo aveva deciso di godersi una meritata cena fuori, insieme a tutto lo staff e alcuni fan storici ...

