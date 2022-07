Se n’è andato Tonino dei “Camaleonti”, voce della band italiana più amata degli anni ’70. Da “L’ora dell’amore” a “L’eternità” (Di domenica 3 luglio 2022) Si chiamava Antonio Cripezzi, ma così non lo conosceva nessuno. Diventò celebre cantando, ed è morto stanotte per un malore dopo l’ultimo concerto del suo gruppo, a 76 anni. Tonino era la voce dei Camaleonti, che si imposero nel grande fiorire delle band, dei “complessi” come si chiamavano allora, a metà degli anni 60, trovando il successo con L’ora dell’amore, che era la cover di Homburg, la seconda hit dei Procol Harum, quelli che avevano sbancato le classifiche mondiali con A Whiter Shade Of Pale. Di lì ogni disco un successo: Io per lei, Applausi, Viso d’angelo, Mamma mia, Eternità. Leggi anche: Giovanni Allevi comincia le cure contro il tumore: «È iniziata la battaglia. Con voi la vincerò!» Paul ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Si chiamava Antonio Cripezzi, ma così non lo conosceva nessuno. Diventò celebre cantando, ed è morto stanotte per un malore dopo l’ultimo concerto del suo gruppo, a 76era ladei, che si imposero nel grande fiorire delle, dei “complessi” come si chiamavano allora, a metà60, trovando il successo con, che era la cover di Homburg, la seconda hit dei Procol Harum, quelli che avevano sbancato le classifiche mondiali con A Whiter Shade Of Pale. Di lì ogni disco un successo: Io per lei, Applausi, Viso d’angelo, Mamma mia, Eternità. Leggi anche: GiovAllevi comincia le cure contro il tumore: «È iniziata la battaglia. Con voi la vincerò!» Paul ...

