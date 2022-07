Se ami il gelato non puoi perdere questa esperienza unica, ecco che succede se lo mangi così (Di domenica 3 luglio 2022) “La gelateria è chimica, fisica, passione e creatività“. questa è la descrizione di una maestra gelatiera fiorentina, Cinzia Otri, di quello che è uno degli alimenti più amati in assoluto, soprattutto in estate. Il gelato negli anni ha sviluppato moltissimi gusti, ma quello che vi raccontiamo è davvero unico. In occasione della manifestazione “Frascati Scienza L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 3 luglio 2022) “La gelateria è chimica, fisica, passione e creatività“.è la descrizione di una maestra gelatiera fiorentina, Cinzia Otri, di quello che è uno degli alimenti più amati in assoluto, soprattutto in estate. Ilnegli anni ha sviluppato moltissimi gusti, ma quello che vi raccontiamo è davvero unico. In occasione della manifestazione “Frascati Scienza L'articolo proviene da Che.it.

Pubblicità

davidefent : RT @CamilloLangone: Dolcezza e divertimento: cosa si può chiedere di più a un ristorante, alla vita?. 'Gelato alla crema come una volta con… - CamilloLangone : Dolcezza e divertimento: cosa si può chiedere di più a un ristorante, alla vita?. 'Gelato alla crema come una volta… - 6RENZ : @NemesiEX @Saverio50257931 @gisellebardot i canditi a pezzettoni colorati che abbondano nella foto del gelato all'i… - fioremarro : 'Col tempo sai Col tempo tutto se ne va E ti senti il biancore di un cavallo sfiancato In un letto straniero ti sen… - JediPerLItalia : @Kamishiro_18 questo gelato al caramello salato è davvero ottimo, secondo me piace anche a te che non ami il dolce -