Scuole d'infanzia e asili nido Oltre 120mila euro di aiuti - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 3 luglio 2022) Oltre 120mila euro al Comune di Montopoli per il sostegno agli asili (. Foto d'archivio Oltre 120mila euro dalla Regione al Comune di Montopoli. Sono risorse destinate dal Ministero dell'istruzione ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 luglio 2022)al Comune di Montopoli per il sostegno agli(. Foto d'archiviodalla Regione al Comune di Montopoli. Sono risorse destinate dal Ministero dell'istruzione ...

Pubblicità

reportrai3 : A fronte dei 3 mld per i nuovi nidi e scuole dell'infanzia nessuno ha pensato a un piano di investimento su chi poi… - sbonaccini : Inglese all’asilo nido: la Regione Emilia-Romagna quadruplica l’impegno Con @ellyesse presentato piano regionale… - mirydix : @VittorioFerram1 @matteosalvinimi Bravo! Finalmente qualcuno che dice una cosa giusta! Si faccia come in America e… - cremaonline : Regione Lombardia ha aumentato di quattro milioni i fondi per le scuole d'infanzia paritarie - maurizio_staff : @giovpap1967 @immaginaweb @Deputatipd @mmauripd Cosa stiamo parlando la seconda generazione è bilingue. Sono nati q… -