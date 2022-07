Scienziato e malato terminale di cancro: "Spia per la Cina", come lo ha fatto morire in carcere Putin (Di domenica 3 luglio 2022) E' morto in carcere Dmitry Kolker, capo del laboratorio di tecnologie ottiche quantistiche dell'Università statale di Novosibirsk, che era stato arrestato giovedì scorso per tradimento. Lo riferisce l'agenzia Tass. Gli ufficiali dell'Fsb, gli uomini dei servizi segreti russi, lo avevano arrestato il 30 giugno prelevandolo in ospedale, dove il 54enne Scienziato era ricoverato perché malato terminale di cancro; e il tribunale lo aveva mandato nel carcere di Mosca, Lefertovo. Sui social network, il figlio di Dmitry Kolker, Maxim, ha raccontato che il padre era stato accusato di "aver fornito alla Repubblica popolare cinese dati contenenti segreti di Stato". Proprietario di molti brevetti, responsabile di un centro di ricerca prestigioso, Dmitry Kolker, aveva tenuto lezioni in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) E' morto inDmitry Kolker, capo del laboratorio di tecnologie ottiche quantistiche dell'Università statale di Novosibirsk, che era stato arrestato giovedì scorso per tradimento. Lo riferisce l'agenzia Tass. Gli ufficiali dell'Fsb, gli uomini dei servizi segreti russi, lo avevano arrestato il 30 giugno prelevandolo in ospedale, dove il 54enneera ricoverato perchédi; e il tribunale lo aveva mandato neldi Mosca, Lefertovo. Sui social network, il figlio di Dmitry Kolker, Maxim, ha raccontato che il padre era stato accusato di "aver fornito alla Repubblica popolare cinese dati contenenti segreti di Stato". Proprietario di molti brevetti, responsabile di un centro di ricerca prestigioso, Dmitry Kolker, aveva tenuto lezioni in ...

