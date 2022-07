Scherma, Giochi del Mediterraneo 2022: la sciabola azzurra regala cinque medaglie, ma l’oro non arriva (Di domenica 3 luglio 2022) Si è aperto il programma della Scherma ai Giochi del Mediterraneo 2022. Una giornata tutta dedicate alle prove individuali di sciabola, con l’Italia che ha raccolto ben cinque medaglie, ma purtroppo è sfumata quella del metallo più prezioso. Sono arrivati gli argenti di Chiara Mormile e Riccardo Nuccio ed i bronzi di Eloisa Passaro, Rebecca Gargano e Dario Cavaliere. Davvero tanti i rimpianti nella prova femminile, visto che in semifinale erano arrivate tutte e tre le azzurre. Purtroppo a vincere, però, è stata l’algerina Saoussen Dlindah Boudiaf, che ha battuto nell’ultimo atto Chiara Mormile con il punteggio di 15-7. In precedenza la sciabolatrice africana si era imposta per 15-11 su Rebecca Gargano, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Si è aperto il programma dellaaidel. Una giornata tutta dedicate alle prove individuali di, con l’Italia che ha raccolto ben, ma purtroppo è sfumata quella del metallo più prezioso. Sonoti gli argenti di Chiara Mormile e Riccardo Nuccio ed i bronzi di Eloisa Passaro, Rebecca Gargano e Dario Cavaliere. Davvero tanti i rimpianti nella prova femminile, visto che in semifinale eranote tutte e tre le azzurre. Purtroppo a vincere, però, è stata l’algerina Saoussen Dlindah Boudiaf, che ha battuto nell’ultimo atto Chiara Mormile con il punteggio di 15-7. In precedenza latrice africana si era imposta per 15-11 su Rebecca Gargano, mentre ...

