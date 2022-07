Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Parigi val bene una Nazionale. O forse no, dipende. Gianlucaè alla svolta della carriera: lo vuole il Psg, lo pretende il nuovo direttore Campos che ha in mente per il tecnico Galtier un tridente da Champions. L'azzurro più i due fenomeni Messi e ......facendo di tutto per individuare l'attaccante giusto al quale affidarsi per risolvere ildel gol. Tutti gli attaccanti a disposizione stanno faticando. Da Andrea Belotti a Gianluca, ... Scamacca, dilemma Italia. Il Psg stringe, ma giocherà o inguaierà Mancini L’ingombrante presenza di Neymar rischia di sbarrare la strada all’azzurro che ha bisogno di giocare. Per lui e per la Nazionale ...