Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: è il giorno di Ian Nepomniachtchi. Gli basta una patta per il match con Carlsen (Di domenica 3 luglio 2022) Sono state poche le occasioni in cui un giocatore è riuscito a vincere per due volte consecutive il Torneo dei Candidati. Bisogna tornare indietro all'era in cui il trono mondiale era fondamentalmente un affare sovietico: i nomi sono quelli di Vassily Smyslov (1953, 1956), Boris Spassky (1965, 1968), Viktor Korchnoi (1977, 1980). Curiosamente, due dei tre (Spassky e Korchnoi) sarebbero poi andati via, in modi diversi, dall'Unione Sovietica. Ma se Spassky in Russia ci sarebbe poi tornato, Korchnoi non l'avrebbe mai più fatto. In verità, anche Anatoly Karpov ha vinto due volte i Candidati, ma sotto altro format, in piena era delle sfide con Garry Kasparov e con qualche spintarella proprio dalla struttura di quei tornei. Ian Nepomniachtchi è ormai prontissimo a diventare il prossimo a concedere il bis. Vincitore ...

