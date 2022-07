Scacchi: Ian Nepomniachtchi sfiderà di nuovo Magnus Carlsen per il titolo mondiale, suo il Torneo dei Candidati 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Ian Nepomniachtchi è per la seconda volta lo sfidante ufficiale di Magnus Carlsen per il titolo mondiale. Il russo, con il risultato odierno nel Torneo dei Candidati 2022, al penultimo turno (patta con l’ungherese Richard Rapport), si assicura automaticamente il diritto di sfidare l’uomo che, nello scorso novembre-dicembre, lo ha già sconfitto per 7.5-3.5. A Madrid “Nepo” ha completamente dominato fin dalla prima partita. Ininfluente (forse), a questo punto, l’ultimo turno programmato per domani; non ci saranno gli spareggi che si sarebbero giocati martedì 5. 32 anni da compiere il prossimo 14 luglio, Nepomniachtchi avrà un ulteriore premio nella pubblicazione della classifica FIDE del prossimo 1° agosto: con ogni probabilità sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Ianè per la seconda volta lo sfidante ufficiale diper il. Il russo, con il risultato odierno neldei, al penultimo turno (patta con l’ungherese Richard Rapport), si assicura automaticamente il diritto di sfidare l’uomo che, nello scorso novembre-dicembre, lo ha già sconfitto per 7.5-3.5. A Madrid “Nepo” ha completamente dominato fin dalla prima partita. Ininfluente (forse), a questo punto, l’ultimo turno programmato per domani; non ci saranno gli spareggi che si sarebbero giocati martedì 5. 32 anni da compiere il prossimo 14 luglio,avrà un ulteriore premio nella pubblicazione della classifica FIDE del prossimo 1° agosto: con ogni probabilità sarà ...

