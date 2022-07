Sardegna, la Regione non nomina il cda dell’ente e 8mila studenti universitari non sanno se le borse di studio saranno prorogate (Di domenica 3 luglio 2022) Quasi 8mila studenti universitari non sanno se le borse di studio regionali dell’Ersu di Cagliari saranno prorogate per il prossimo anno, vista che il cda dell’ente aspetta da marzo la nomina del suo presidente da parte dalla Giunta regionale della Sardegna. “Non era mai successo prima che alle porte di luglio gli studenti non potessero fare ancora domanda per le borse perché non c’è un bando e un cda operativo che possa darne attuazione – afferma Francesco Stochino, membro eletto per gli studenti nel cda dell’Ersu – sia io che Barbara Barbieri, rappresentante dei docenti, siamo stati eletti alla fine del 2020. Manuale Cencelli alla mano la maggioranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Quasinonse lediregionali dell’Ersu di Cagliariper il prossimo anno, vista che il cdaaspetta da marzo ladel suo presidente da parte dalla Giunta regionale della. “Non era mai successo prima che alle porte di luglio glinon potessero fare ancora domanda per leperché non c’è un bando e un cda operativo che possa darne attuazione – afferma Francesco Stochino, membro eletto per glinel cda dell’Ersu – sia io che Barbara Barbieri, rappresentante dei docenti, siamo stati eletti alla fine del 2020. Manuale Cencelli alla mano la maggioranza ...

