Sant’Angelo | approvati il Rendiconto | il piano Economico Finanziario e le tariffe Tari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutia Cupolo (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’assessore al Bilancio e Tributi del comune dia Cupolo, Maria Grazia Micco. “Il2021 riguarda un esercizioche solo in parte (due mesi) è stato gestito dall’attuale Amministrazione e che ancora risente degli squilibri registrati negli anni precedenti che, purtroppo per i cittadini santangiolesi, graveranno ancora a lungo sulle casse comunali. Il disavanzo di amministrazione scende a -613.600,30 euro, riducendosi notevolmente rispetto al disavanzo 2019 (-854.723,88 euro) e 2020 (-998.896,88 euro), entrambi testimonianza plastica della disattenzione della Giunta D’Orta-Zarro alla tematica della sana gestione finanziaria. Queste ingenti risorse finanziarie peseranno per ...