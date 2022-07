Sampdoria | Di Marzio | ” Quagliarella rinnova con la Sampdoria”

(Di domenica 3 luglio 2022) Gianluca Di, giornalista e reporter di mercato esperto, si è espresso stamane sul suo blog riguardo la situazione rinnovo di Fabio. L’attuale capitano dellaera stato ricercato nelle precedenti settimane da vari club arabi ma infine, nonostante il suo accordo contrattuale sia scaduto il 30 Giugno, l’ex attaccante del Napoli rinnoverà con i doriani. L’attaccante guadagnerà 500 mila euro più bonus legati a goal e presenze, per lui sarà il 18 anno in Serie A. seriea24.it.

Sampdoria, Quagliarella rinnova fino al 2023 Fabio Quagliarella è infinito. L'attaccante della Sampdoria giocherà ancora, fino a 40 anni. Ora ne ha 39 e firma il rinnovo. Al momento è senza contratto, si è svincolato il 30 giugno. Ma nelle pross ...Fabio Quagliarella e la Sampdoria continueranno ancora insieme. Il contratto dell'attaccante era scaduto lo scorso 30 giugno ma le parti hanno trovato l'accordo per proseguire.