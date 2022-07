Salernitana, dietrofront Ederson: il brasiliano all’Atalanta (Di domenica 3 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – «Fidatevi di me»: una frase, quella pronunciata da Morgan?De Sanctis durante la sua presentazione ufficiale, che oggi suona come una beffa per i tifosi granata. «Ederson resterà con noi al 99%» ma nemmeno 24 ore dopo quell’1% di probabilità di cessione del brasiliano è diventato quasi 100%. Infatti l’Atalanta ieri mattina è tornata prepotentemente su Ederson, forse proprio dopo le dichiarazioni sibilline di?De Sanctis, ed ha deciso di accontentarlo chiudendo di fatto la trattativa per il suo acquisto. In cambio la Salernitana riceverà 15 milioni di euro ed il cartellino di Matteo Lovato, difensore centrale valutato 11 milioni. Ieri mattina Ederson ha abbandonato anzitempo la seduta di allenamento che stava sostenendo con la squadra granata proprio perchè richiamato dal ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 3 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – «Fidatevi di me»: una frase, quella pronunciata da Morgan?De Sanctis durante la sua presentazione ufficiale, che oggi suona come una beffa per i tifosi granata. «resterà con noi al 99%» ma nemmeno 24 ore dopo quell’1% di probabilità di cessione delè diventato quasi 100%. Infatti l’Atalanta ieri mattina è tornata prepotentemente su, forse proprio dopo le dichiarazioni sibilline di?De Sanctis, ed ha deciso di accontentarlo chiudendo di fatto la trattativa per il suo acquisto. In cambio lariceverà 15 milioni di euro ed il cartellino di Matteo Lovato, difensore centrale valutato 11 milioni. Ieri mattinaha abbandonato anzitempo la seduta di allenamento che stava sostenendo con la squadra granata proprio perchè richiamato dal ...

