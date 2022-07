Saldi al via: opportunità in tempi ancora molto difficili (Di domenica 3 luglio 2022) Come in larga parte del resto d’Italia, anche nel territorio regionale la stagione dei Saldi parte sabato 2 luglio. Un appuntamento importante, che durerà fino al 30 settembre, ricorda Confcommercio Udine. «Storicamente i Saldi sono un momento importante per il commercio locale e nel contempo un’opportunità per i consumatori, che sono invogliati all’acquisto e hanno modo di comprare i prodotti tanto desiderati a prezzi ribassati – osserva il presidente di Confcommercio Federmoda della provincia di Udine Alessandro Tollon, fresco di nomina nella giunta nazionale di categoria –. Il contesto attuale, però, è di grande difficoltà. L’inflazione, per questioni legate al caro energia, è altissima e morde il potere d’acquisto delle famiglie determinando una sfiducia diffusa, con effetti negativi sui consumi. E dunque sta agli operatori ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 luglio 2022) Come in larga parte del resto d’Italia, anche nel territorio regionale la stagione deiparte sabato 2 luglio. Un appuntamento importante, che durerà fino al 30 settembre, ricorda Confcommercio Udine. «Storicamente isono un momento importante per il commercio locale e nel contempo un’per i consumatori, che sono invogliati all’acquisto e hanno modo di comprare i prodotti tanto desiderati a prezzi ribassati – osserva il presidente di Confcommercio Federmoda della provincia di Udine Alessandro Tollon, fresco di nomina nella giunta nazionale di categoria –. Il contesto attuale, però, è di grande difficoltà. L’inflazione, per questioni legate al caro energia, è altissima e morde il potere d’acquisto delle famiglie determinando una sfiducia diffusa, con effetti negativi sui consumi. E dunque sta agli operatori ...

Pubblicità

emmabaccaglio : #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #commercio #economia #ribassi #società #estate #Saldi: al via in t… - PISAinVIDEO : Da ieri il via ai primi saldi post-Covid, la soddisfazione di confesercenti - vogheraseitu : SPECIALE FASHION E MODA - Da Glamour in via Garibaldi partono i saldi con grandi sconti dal 30 al 50% - anglotedesco : Via ai saldi, è scattata in tutta Italia la caccia al risparmio - gazzettamantova : Il primo giorno di saldi a Mantova: ecco come è iniziato il periodo degli sconti Il calendario regionale ha dato il… -