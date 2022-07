Ronaldo nei guai: prigioniero a Manchester, la Serie A preoccupata (Di domenica 3 luglio 2022) Il campione portoghese vuole lasciare Manchester, ma la società non lo libera: il ritorno in Serie A è a forte rischio per CR7 Già accostato alla Roma con tanto di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Il campione portoghese vuole lasciare, ma la società non lo libera: il ritorno inA è a forte rischio per CR7 Già accostato alla Roma con tanto di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

noregvets : RT @Moussolinho: Il video di Ronaldo che fa la crioterapia nei cassonetti della monnezza a Castelvolturno e poi posso anche morire in pace - peppesz : RT @Moussolinho: Il video di Ronaldo che fa la crioterapia nei cassonetti della monnezza a Castelvolturno e poi posso anche morire in pace - antidisfattista : @RMCsport Siete sicuri che sia stato Ronaldo a chiedere di andare via e non il contrario? Secondo me non rientra ne… - Jacopo08403266 : Nei commenti scriveró ronaldo e messi, quello con più risposte vince. - ale_Fuschino : RT @Moussolinho: Il video di Ronaldo che fa la crioterapia nei cassonetti della monnezza a Castelvolturno e poi posso anche morire in pace -