Ronaldo adesso vede rosso ' Ha chiesto di lasciare lo United' - Sport - quotidiano net

(Di domenica 3 luglio 2022) Cristiano, 37 anni. Nell'ultima stagione con il Manchester, 18 reti in 30 gare in Premier e sei. in sette in Champions League Cristianoavrebbeal Manchesterdi ...

Pubblicità

infoitsport : Ronaldo adesso vede rosso 'Ha chiesto di lasciare lo United' - fragrassi98 : RT @GennyDelVe: Vi rispondo solo adesso perché ho da poco finito di lavorare. No, #Ronaldo e #Dybala sono due notizie fake clamorose. Clamo… - DocRiserva : Ho appena sentito @sportmediaset adesso ed hanno detto che Cristiano #Ronaldo può andare al Napoli... ?????? - GennyDelVe : Vi rispondo solo adesso perché ho da poco finito di lavorare. No, #Ronaldo e #Dybala sono due notizie fake clamoros… - B_H_0_ : Adesso mi aspetto Adl con : 'sono io il vostro Ronaldo' #Napoli #Ronaldo -

nella scorsa stagione, quella del suo romantico ritorno allo United dopo dodici anni, ha disputato 38 gare in tutto e realizzato 24 reti. Ma il suo contributo di gol non ha certo risollevato ......nata su Cristiano, i romanisti non si accontentano di Matic, Celik e Svilar ma dovranno attendere ancora un po' per scoprire il resto degli acquisti. Sistemate le prime tre caselle,...Cristiano Ronaldo, 37 anni. Nell’ultima stagione con il Manchester United, 18 reti in 30 gare in Premier e sei. in sette in Champions League Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United di e ...Notizia di questa sera, che in Inghilterra rimbalza su ogni media:ha chiesto di lasciare il. Secondo quanto riporta The Athletic, tra le società maggiormente interessate ci sarebbero Chelsea, Bayern M ...