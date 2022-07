Pubblicità

mengonimarco : Anche Roma raddoppia e Milano triplica. Il #MengoniLive2022 diventa sempre più grande, siete tantissimi. In 5 giorn… - LiveNationIT : #MengoniLive2022 non si ferma più! Si aggiunge una terza data a Milano e anche Roma raddoppia ?? 5 + 7 + 8 ottobre… - TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - Giuliano_Murgia : RT @GarauSilvana: #Roma #Gualtieri dice che aggiungerà 88 nuove spazzatrici. Le 88 spazzatrici pero' sono state acquistate con un bando di… - falconeconcezio : RT @GarauSilvana: #Roma #Gualtieri dice che aggiungerà 88 nuove spazzatrici. Le 88 spazzatrici pero' sono state acquistate con un bando di… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Latorna su Aouar, 3 luglio 2022 - Mancano pochissimi giorni prima dell'inizio del ritiro estivo e lavorrebbe sciogliere la matassa per regalare a Mourinho un grande colpo a centrocampo, il reparto che necessita di qualche rinforzo in più per essere competitivo. Negli ultimi giorni il nome più ......per garantire un adeguato ricambio d'aria non dovremo abbattere le scuole per ricostruirne di:... Non si può determinare dacome organizzare una scuola. Siamo in regime di autonomia e quindi ... Roma, nuove valutazioni a centrocampo: Frattesi in bilico, ritorna il nome di Aouar Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dybala poteva essere una possibilità, Cristiano Ronaldo invece resterà soltanto un sogno. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti”. Dall’ ...Carmen Di Pietro, rientrata in Italia dopo l'Isola dei Famosi 2022, è pronta per la nuova avventura: le sue parole.