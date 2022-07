Roma, Mourinho: “Carico per nuova stagione? Ne parliamo il 13 agosto” (Di domenica 3 luglio 2022) José Mourinho si appresta a ricominciare il lavoro per iniziare a preparare la nuova stagione. Il tecnico portoghese della Roma è rientrato dalle vacanze con un volo che da Londra è atterrato a Fiumicino. “Se sono Carico per la nuova stagione? Ne parliamo il 13 agosto”, le sue, poche, parole. Allora spazio al campo, con lo Special One che riprenderà il proprio lavoro a Trigoria da domani, mentre martedì è fissato il primo allenamento. I giallorossi poi partiranno per il Portogallo, dove inizierà il loro ritiro dal 12 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Josési appresta a ricominciare il lavoro per iniziare a preparare la. Il tecnico portoghese dellaè rientrato dalle vacanze con un volo che da Londra è atterrato a Fiumicino. “Se sonoper la? Neil 13”, le sue, poche, parole. Allora spazio al campo, con lo Special One che riprenderà il proprio lavoro a Trigoria da domani, mentre martedì è fissato il primo allenamento. I giallorossi poi partiranno per il Portogallo, dove inizierà il loro ritiro dal 12 luglio. SportFace.

