Roma | le semifinali del World Street Skateboarding infiammano il park di Colle Oppio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 luglio 2022). Nella settima giornata delRome 2022 si scaldano le rotelle e non solo per il clima rovente che dallo scorso 26 giugno sta accompagnado le gare nel nuovissimo impianto di. A darsi battaglia oggi i migliori skater al mondo, in un turno didall’alto contenuto tecnico che ha donato straordinarie emozioni al pubblico presente. Spettatori, curiosi e appassionati arrivati numerosi, come nei giorni precedenti, per godersi il fantastico spettacolo regalato dai più forti interpreti della disciplina. Le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 La competizione rappresenta la prima tappa di qualificazioni di questo 2022 alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo i quarti di ieri che hanno visto uscire dal ...