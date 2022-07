Roma, la stretta sulla movida: alcool e tavolini selvaggi, oltre 16.000 euro di multe (Di domenica 3 luglio 2022) Roma. Fine settima di controlli e verifiche nella Capitale. Sono più di 700 le verifiche eseguite nelle ultime ore dalla Polizia Locale nelle zone della cosiddetta ”movida”, con particolare attenzione a San Lorenzo, Esquilino, stazione Termini, Rione Monti, Trastevere, Ponte Milvio ed Eur. oltre 8.000 euro di sanzioni ai minimarket della movida oltre sessanta gli illeciti riscontrati nei locali pubblici ed esercizi, di cui 9 minimarket, multati perché trovati aperti oltre l’orario consentito. Uno di questi, in particolare, era privo di titoli autorizzativi ad esercitare, a due passi dalla stazione Termini. oltre 8.000 euro l’ammontare della sanzione per il gestore, a cui si deve aggiunge apposita segnalazione al Municipio per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022). Fine settima di controlli e verifiche nella Capitale. Sono più di 700 le verifiche eseguite nelle ultime ore dalla Polizia Locale nelle zone della cosiddetta ””, con particolare attenzione a San Lorenzo, Esquilino, stazione Termini, Rione Monti, Trastevere, Ponte Milvio ed Eur.8.000di sanzioni ai minimarket dellasessanta gli illeciti riscontrati nei locali pubblici ed esercizi, di cui 9 minimarket, multati perché trovati apertil’orario consentito. Uno di questi, in particolare, era privo di titoli autorizzativi ad esercitare, a due passi dalla stazione Termini.8.000l’ammontare della sanzione per il gestore, a cui si deve aggiunge apposita segnalazione al Municipio per il ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, la stretta sulla movida: alcool e tavolini selvaggi, oltre 16.000 euro di multe - Cinzia242 : RT @romatoday: Verso l'ecopass per entrare con l'auto in centro, da novembre inizia la stretta. Tutti i divieti anno per anno - MaxLandra : RT @MaxLandra: .#ROMA Verso l'#ecopass per entrare con l'auto in centro, da novembre inizia la stretta. Tutti i divieti anno per anno DET… - MaxLandra : .#ROMA Verso l'#ecopass per entrare con l'auto in centro, da novembre inizia la stretta. Tutti i divieti anno per a… - EmanueleOrsini7 : @WhiteWidow_5050 vabbè dopo tutto si è sempre saputo che è tifoso juventino, quindi da una parte lo capisco pure,da… -