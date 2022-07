Roma, il Giubileo sarà senza treni: maxi causa da 253 milioni blocca tutto. Linea B con carrozze anni ’70 (Di domenica 3 luglio 2022) Roma. Il Giubileo è quasi alle porte, ma Roma, dal punto di vista logistico, ne ha ancora di strada da fare. Una strada tutta in salita e rigorosamente ”a piedi” dal momento che i convogli ancora stentano ad arrivare. Di fatto, la battaglia legale sulla fornitura di 30 nuovi treni della metropolitana mette a fortissimo rischio la consegna dei primi convogli per l’inizio del Giubileo. Nella migliore delle ipotesi, Atac avrà a disposizione solo 4 convogli della partita ordinata per l’Anno Santo. Giubileo senza treni: la maxi causa al Tar La notizia è arrivata proprio ad inizio mese, venerdì 1 luglio, annunciata non senza rammarico da parte di Eugenio Patanè nel corso della commissione Mobilità. C’è un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022). Ilè quasi alle porte, ma, dal punto di vista logistico, ne ha ancora di strada da fare. Una strada tutta in salita e rigorosamente ”a piedi” dal momento che i convogli ancora stentano ad arrivare. Di fatto, la battaglia legale sulla fornitura di 30 nuovidella metropolitana mette a fortissimo rischio la consegna dei primi convogli per l’inizio del. Nella migliore delle ipotesi, Atac avrà a disposizione solo 4 convogli della partita ordinata per l’Anno Santo.: laal Tar La notizia è arrivata proprio ad inizio mese, venerdì 1 luglio, annunciata nonrammarico da parte di Eugenio Patanè nel corso della commissione Mobilità. C’è un ...

