Roma, è arrivato il terzino turco Mehmet Celik: visite mediche e poi firma sul contratto (Di domenica 3 luglio 2022) E’ atterrato a Fiumicino in una caldissima domenica di luglio il terzo nuovo acquisto della Roma: Mehmet Celik, terzino turco classe 1997. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con il club giallorosso. Celik arriva a titolo definitivo dal Lille in un’operazione da 7 milioni di euro più il 15% di futura rivendita rimasto nelle mani del club francese. Con la Roma firmerà un contratto quadriennale a circa 2 milioni di euro l’anno. Un rinforzo importante per Mourinho che potrà avere fin dall’inizio del ritiro – fissato per martedì 5 luglio – due alternative di livello per la fascia destra difensiva. Il turco si alternerà con Karsdorp nella ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) E’ atterrato a Fiumicino in una caldissima domenica di luglio il terzo nuovo acquisto dellaclasse 1997. Nelle prossime ore effettuerà ledi rito e poi firmerà ilcon il club giallorosso.arriva a titolo definitivo dal Lille in un’operazione da 7 milioni di euro più il 15% di futura rivendita rimasto nelle mani del club francese. Con lafirmerà unquadriennale a circa 2 milioni di euro l’anno. Un rinforzo importante per Mourinho che potrà avere fin dall’inizio del ritiro – fissato per martedì 5 luglio – due alternative di livello per la fascia destra difensiva. Ilsi alternerà con Karsdorp nella ...

