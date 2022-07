Roma, Diawara e Villar epurati: si alleneranno lontani dalla squadra (Di domenica 3 luglio 2022) . I due centrocampisti non rientrano nei piani Come riportat da Il Tempo, Amadou Diawara e Gonzalo Villar sono autentici separati in casa alla Roma. I due centrocampisti torneranno a Trigoria il 15 luglio per allenarsi singolarmente, in quanto considerati esuberi da José Mourinho e la dirigenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . I due centrocampisti non rientrano nei piani Come riportat da Il Tempo, Amadoue Gonzalosono autentici separati in casa alla. I due centrocampisti torneranno a Trigoria il 15 luglio per allenarsi singolarmente, in quanto considerati esuberi da José Mourinho e la dirigenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

