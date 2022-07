Roma, calciomercato e guida al fantacalcio (Di domenica 3 luglio 2022) Si prospetta una nuova stagione al fantacalcio e la redazione di 11contro11 si prepara a commentare il calciomercato e dare consigli sulla Roma. La prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina dei giallorossi, nel complesso, può essere giudicata positivamente. I capitolini infatti oltre ad aver vinto la Uefa Conferece League hanno conquistato la qualificazione alla prossima Europa League concludendo il campionato in sesta posizione con 63 punti. L’obiettivo della Roma per questa stagione è quello di migliorare il piazzamento per tornare a giocare la Champions League: l’impresa sarà difficile ma non impossibile. fantacalcio Roma, gli acquisti del calciomercato Acquisti: Matic (c, Manchester United), Kluivert (a, fine prestito Nizza), Svilar (p, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 3 luglio 2022) Si prospetta una nuova stagione ale la redazione di 11contro11 si prepara a commentare ile dare consigli sulla. La prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina dei giallorossi, nel complesso, può essere giudicata positivamente. I capitolini infatti oltre ad aver vinto la Uefa Conferece League hanno conquistato la qualificazione alla prossima Europa League concludendo il campionato in sesta posizione con 63 punti. L’obiettivo dellaper questa stagione è quello di migliorare il piazzamento per tornare a giocare la Champions League: l’impresa sarà difficile ma non impossibile., gli acquisti delAcquisti: Matic (c, Manchester United), Kluivert (a, fine prestito Nizza), Svilar (p, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, gli ultimi aggiornamenti fra #Celik, il centrocampo e le cessioni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - PagineRomaniste : #Reynolds: “Vorrei tornare alla #Roma, ma ancora non sono pronto per quei livelli” #ASRoma #calciomercato - rivistalaroma : Ed oggi, se arriva un turco, lo accogliamo (quasi sempre) a braccia aperte. Soprattutto se si tratta di un calciato… -