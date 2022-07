Ritrovarono il Klimt abbandonato mentre potavano l' edera al museo Due giardinieri chiedono 100mila euro

Pubblicità

... i due giardinieri che il 10 dicembre 2019, mentre potavano l'edera, hanno scoperto in un vano del muro esterno della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi il 'Ritratto di Signora' di Gustav, ...I due giardinieri che, potando un'edera, trovarono il "Ritratto di Signora" di, trafugato più di vent'anni prima, chiedono un cospicuo risarcimento alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. Ne riferisce il quotidiano Libertà precisando che sarebbe in corso una trattativa ..."Abbiamo ritrovato noi quel dipinto, ci spetta una ricompensa". È questa la richiesta di Stole Koteski (macedone) e Maksym Mahlyuk (ucraino), i due giardinieri che il 10 dicembre 2019, mentre potavano ...Era il 10 dicembre 2019 quando Stole Koteski (macedone) e Maksym Mahlyuk (ucraino), ripulendo dall'edera un muro esterno della galleria trovarono in un vano un sacco dell'immondizia che conteneva il d ...