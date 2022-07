Rita Dalla Chiesa | avete mai visto sua figlia Giulia? Si somigliano moltissimo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 luglio 2022)rappresenta uno dei volti televisivi più noti in Italia. Grazie alla sua classe e alla sua eleganza si è sempre fatta apprezzare sul piccolo schermo. Oggi però non parleremo di lei o del suo compianto ex compagno Fabrizio Frizzi. La nostra attenzione sarà tutta rivolta a sua. Le due sono praticamente identiche. Non ci credete? State a guardare.è nata a Casoria nel 1947 ed è la primogenita del celebre generale Carlo Alberto, ucciso per Mafia. Giornalista e presentatrice per il piccolo schermo, dopo aver esordito in Rai, inizia a condurre Forum in Mediaset, restando al timone dello show per 20 anni non consecutivi. Attualmente opinionista televisiva, il ...