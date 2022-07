RISULTATI: Money In The Bank 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Questa notte nello splendido scenario di Las Vegas è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, Money In The Bank con in palio le due valigette, maschile e femminile. Nel corso della serata inoltre match per i titoli di coppia, sfida tra Bobby Lashley e Theory per lo US Title e i due titoli femminili in palio con Bianca Belair contro Carmella e Ronda Rhousey contro Natalya e non sono mancati i colpi di scena. Women’s Money in the Bank Ladder Match: Liv Morgan batte Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Lacey Evans, Shotzi e Raquel Rodriguez United States Championship Match: Bobby Lashley batte Theory (c) Raw Women’s Championship Match: Bianca Belair (c) batte Carmella Unified WWE Tag Team Championship Match: The Usos (c) battono The Street Profits SmackDown Women’s Championship Match: ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 3 luglio 2022) Questa notte nello splendido scenario di Las Vegas è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’anno,In Thecon in palio le due valigette, maschile e femminile. Nel corso della serata inoltre match per i titoli di coppia, sfida tra Bobby Lashley e Theory per lo US Title e i due titoli femminili in palio con Bianca Belair contro Carmella e Ronda Rhousey contro Natalya e non sono mancati i colpi di scena. Women’sin theLadder Match: Liv Morgan batte Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Lacey Evans, Shotzi e Raquel Rodriguez United States Championship Match: Bobby Lashley batte Theory (c) Raw Women’s Championship Match: Bianca Belair (c) batte Carmella Unified WWE Tag Team Championship Match: The Usos (c) battono The Street Profits SmackDown Women’s Championship Match: ...

