Rischio caos negli aeroporti in Europa tra scioperi e guasti | i casi in Spagna e Francia | il timore dell’effetto domino sull’Italia

(Di domenica 3 luglio 2022) Si rischia un mese di luglio tesoscali italiani, alle prese con i primidel personale di volo delle compagnie low cost in. Con l’allentamento delle restrizioni pandemiche e la ripresa dei viaggi internazionali, compagnie aeree e scali sono stati presi alla sprovvista. I viaggiatori sono tornati, ma i numeri del personale sono rimasti prossimi a quelli del periodo Covid. I risultati sono code interminabili, voli cancellati e disagi in diversi scali europei, come Madrid e Parigi.ultimi 15 giorni, le compagnie aeree europee hanno cancellato 41 mila voli previsti per il periodo 1 luglio-30 settembre, di questi, almeno 7 mila sarebbero stati in Italia, riporta Tgcom24. Le sigle di categoria hanno indetto uno sciopero del personale per il prossimo 17 luglio, dopo quello del 25 giugno scorso ...