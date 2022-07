Pubblicità

leggo.it

Rocky (vero nome Rakim Mayers) eranoLondra per l'esibizione di quest'ultimo al vicino Wireless Festival. Una curiosità:è salito sul palco poco dopo l'esibizione di Chris Brown,...ha partoritometà maggio il suo primo figlio, avuto con il fidanzato rapperRocky). Secondo il sito di analisi dei social media Socialblade.com,è la quarta persona più ... Rihanna e A$AP Rocky, sorpresa in periferia: le star dal barbiere, i fan assaltano il negozio VIDEO Rihanna made one fan's day when she showed up at a barber shop with A$AP Rocky marking her first public appearance since giving birth to their child.Immaginate di passeggiare per le strade del vostro quartiere di periferia, gettare uno sguardo nella vetrina del barbiere e trovarci dentro Rihanna e il partner A$AP Rocky. A meno che ...