Reinfezioni e polmoniti | Omicron 5 | il dato anomalo che spaventa gli ospedali

Ufficialmente ci sono più di un milione di attualmente positivi al Covid. Il numero è però al ribasso, dato che mancano tutti i positivi al tampone fai-da-te che non si palesano nei dati ufficiali. "C'è un forte aumento di persone con un'infezione non notificata per motivi di sottodiagnosi e autodiagnosi", fa sapere l'Istituto superiore di sanità. A far danni è soprattutto Omicron 5, una sottovariante che non solo ha livelli di contagiosità mai visti, ma ha anche la capacità di sfuggire agli antipodi sviluppati con il vaccino o con una precedente infezione. Così si spiega il numero anomalo di Reinfezioni, che non è mai stato così alto: il 9,5% dei tamponi positivi appartiene a persone che sono almeno al secondo contagio. La buona notizia è che la stragrande maggioranza dei positivi attuali è asintomatica:

