Regno Unito, Times Awards 2022: Italia eletta migliore destinazione al mondo (Di domenica 3 luglio 2022) Per il sesto anno consecutivo l'Italia vince il premio Best Destination Country e Best Hotel (con l'Hotel Feltrinelli sul Garda). Mezzo milione di lettori del Times hanno votato il Bel Paese come migliore destinazione. Si tratta di un pubblico di viaggiatori esigenti e altospendenti. E'questo il profilo dell'inglese tipo che preferisce l'Italia, stando ai 16 milioni e mezzo mensili di lettori del Times. L'appuntamento è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e celebra i vincitori votati dai lettori di News UK, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholders del mondo del ...

