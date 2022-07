Rai, il reportage de ‘Il fattore umano’ che racconta il razzismo verso afroamericani e minoranze negli Usa: l’anticipazione (Di domenica 3 luglio 2022) “Gli Stati Uniti d’America non sono mai stati così divisi” dice Dee Dwyer, attivista e fotografa afroamericana, guidando per le strade di Washington DC. I suoi scatti hanno raccontato dall’interno le proteste del movimento Black Lives Matter nel 2020 e quelle di oggi, dopo il rovesciamento della sentenza Roe vs Wade, per la libera scelta in tema di aborto. La capitale americana però non è soltanto teatro delle proteste più accese degli ultimi anni, ma città simbolo della gentrificazione. Quella che una volta era la prima città americana ad avere una maggioranza di residenti afroamericani (oltre il 70% negli anni ‘70) tanto da meritarsi l’appellativo di Chocolate City, oggi è alla fine di un processo di riqualificazione edilizia che negli ultimi 20 anni ha portato alla trasformazione di molti quartieri storicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) “Gli Stati Uniti d’America non sono mai stati così divisi” dice Dee Dwyer, attivista e fotografa afroamericana, guidando per le strade di Washington DC. I suoi scatti hannoto dall’interno le proteste del movimento Black Lives Matter nel 2020 e quelle di oggi, dopo il rovesciamento della sentenza Roe vs Wade, per la libera scelta in tema di aborto. La capitale americana però non è soltanto teatro delle proteste più accese degli ultimi anni, ma città simbolo della gentrificazione. Quella che una volta era la prima città americana ad avere una maggioranza di residenti(oltre il 70%anni ‘70) tanto da meritarsi l’appellativo di Chocolate City, oggi è alla fine di un processo di riqualificazione edilizia cheultimi 20 anni ha portato alla trasformazione di molti quartieri storicamente ...

Pubblicità

ilfattovideo : Rai, il reportage de ‘Il fattore umano’ che racconta il razzismo verso afroamericani e minoranze negli Usa: l’antic… - ChilErminia : RT @Raiofficialnews: Un'estate di reportage, inchieste, partecipazione: un nuovo viaggio per l'informazione #Rai. #Filorosso, il programma… - RaiTre : RT @Raiofficialnews: Un'estate di reportage, inchieste, partecipazione: un nuovo viaggio per l'informazione #Rai. #Filorosso, il programma… - Raiofficialnews : Un'estate di reportage, inchieste, partecipazione: un nuovo viaggio per l'informazione #Rai. #Filorosso, il program… - INGFiore2 : -