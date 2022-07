Quarta dose vaccino Covid, è allarme in Campania: solo l'8,2% ha già fatto il richiamo (Di domenica 3 luglio 2022) In una fase di ripresa della pandemia torna più forte l'attenzione sulla necessità di proteggere gli anziani, tutelare gli ultra ottantenni, mettere al riparo i fragili per... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 luglio 2022) In una fase di ripresa della pandemia torna più forte l'attenzione sulla necessità di proteggere gli anziani, tutelare gli ultra ottantenni, mettere al riparo i fragili per...

Pubblicità

anna29723176 : RT @gallina_di: Preparano un autunno infernale! LA TERZA DOSE E’ UN FALLIMENTO, IL GOVERNO SPINGE PER LA QUARTA! @LaVeritaWeb Se cercano l’… - adrianobusolin : RT @gallina_di: Preparano un autunno infernale! LA TERZA DOSE E’ UN FALLIMENTO, IL GOVERNO SPINGE PER LA QUARTA! @LaVeritaWeb Se cercano l’… - lucam_Cavagnaro : RT @etexsurge: @fdragoni Il mattonista è quello che rifiuta il vaccino perché #Agobua e intanto canta a squarciagola “Oh quarta dose, oh su… - DDoughnuts1912 : RT @pieterj53: @MenefregoCV19 @DDoughnuts1912 Ma soprattutto fate subito la quarta dose! - TeslaredB : RT @Bluefidel47: Il comico 32enne Nick Nemeroff muore improvvisamente nel sonno Aveva pubblicato in precedenza la sua sofferenza dovuti ag… -