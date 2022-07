Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti a Wimbledon? Montepremi e cifre per la vittoria su Alcaraz (Di domenica 3 luglio 2022) Jannik Sinner ha pennellato un’impresa maiuscola a Wimbledon, si è inventato una magia mirabolante e si è qualificato ai quarti di finale al termine di una battaglia campale contro Carlos Alcaraz. L’attesissima sfida contro il giovane fuoriclasse spagnolo è stata vinta con assoluta personalità dal tennista italiano, che ha sciorinato una gioco semplicemente stupefacente: servizio ficcante, attacco solido e potente, ottime discese a rete, gioco al volo di qualità. L’altoatesino ha trovato il feeling perfetto con l’erba di Londra, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita in carriera. Jannik Sinner ha letteralmente soppiantato il tanto quotato iberico, ritenuto il nuovo fenomeno assoluto del tennis. Il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)ha pennellato un’impresa maiuscola a, si è inventato una magia mirabolante e si è qualificato aidi finale al termine di una battaglia campale contro Carlos. L’attesissima sfida contro il giovane fuoriclasse spagnolo è stata vinta con assoluta personalità dal tennista italiano, che ha sciorinato una gioco semplicemente stupefacente: servizio ficcante, attacco solido e potente, ottime discese a rete, gioco al volo di qualità. L’altoatesino ha trovato il feeling perfetto con l’erba di Londra, una superficie che fino alla scorsa settimana gli era indigesta e su cui non aveva mai vinto una partita in carriera.ha letteralmente soppiantato il tanto quotato iberico, ritenuto il nuovo fenomeno assoluto del tennis. Il nostro ...

Pubblicità

Cecco1791 : RT @Authocton: Quanti soldi ha sfilato oggi la BALLAnzoni ai suoi allocchi? - Niccol56007537 : @roma_ntico78 @AlfredoPedulla Ho capito ma quanti soldi avete? - LelloConso : RT @Authocton: Quanti soldi ha sfilato oggi la BALLAnzoni ai suoi allocchi? - gabibbiano : @AnfetaMilan Quanti soldi ti sei giocato Anfe? In quella stoccata di Sinner ti sei cagato addosso, ammettilo. Ho a… - morgana_1956 : @Severica61 @borghi_claudio Ci hanno ridotto alla fame? Ma per piacere ! Ha visto quanti sono andati in ferie??? V… -