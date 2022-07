“Quando l'ho visto volare…”. Russell, la corsa disperata: pensava che Zhou… | Guarda (Di domenica 3 luglio 2022) “Quando ho visto l'auto volare ho subito voluto andare a vedere come stesse Zhou. È stato uno choc”. Così George Russell ha spiegato perché ha abbandonato la sua Mercedes in mezzo alla pista, precipitandosi dal pilota cinese dell'Alfa Romeo, che si è ribaltato dopo un contatto, andandosi a schiantare nelle barriere di protezione vicine al pubblico. Probabilmente senza halo Zhou non sarebbe qui a raccontare l'incredibile incidente di cui è rimasto vittima. Tanta paura al via, con Russell che è stato toccato e la sua Mercedes che si è infilata sotto la macchina di Zhou, facendolo ribaltare. A seguire tamponamento a catena di Ocon, che imbatta contro Albon e viene travolto da Tsunoda. Il Gran Premio di Silverstone è quindi stato sospeso con la bandiera rossa ed è stato interrotto per quasi un'ora. Zhou e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) “hol'auto volare ho subito voluto andare a vedere come stesse Zhou. È stato uno choc”. Così Georgeha spiegato perché ha abbandonato la sua Mercedes in mezzo alla pista, precipitandosi dal pilota cinese dell'Alfa Romeo, che si è ribaltato dopo un contatto, andandosi a schiantare nelle barriere di protezione vicine al pubblico. Probabilmente senza halo Zhou non sarebbe qui a raccontare l'incredibile incidente di cui è rimasto vittima. Tanta paura al via, conche è stato toccato e la sua Mercedes che si è infilata sotto la macchina di Zhou, facendolo ribaltare. A seguire tamponamento a catena di Ocon, che imbatta contro Albon e viene travolto da Tsunoda. Il Gran Premio di Silverstone è quindi stato sospeso con la bandiera rossa ed è stato interrotto per quasi un'ora. Zhou e ...

