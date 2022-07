Qualità organolettiche e benefici per la salute derivati da consumo di olio d’oliva EVO

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 luglio 2022) Come abbiamo potuto notare, sempre più persone, giovani e adulti hanno iniziato un percorso di benessere fisico che parte proprio dal concetto cardine di un’alimentazione più sana, controllata e quindi corretta. Adesso mentre alcune persone si rivolgono a cibi nostrani, prodotti privi di OGM e prodotti biologici, altri si concentrano sui loro metodi di cottura, come l’utilizzo diextra vergine di oliva. Di conseguenza, molte persone tendono a concentrarsi principalmente suidell’extravergine. L’EVO è considerato unda cucina salutare alternativo all’vegetale tradizionale, motivo per cui sempre più persone si orientano su questo tipo di scelta. Che cos’è esattamente l’extravergine di oliva e come viene ...