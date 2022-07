Putin vuole la mobilitazione industriale in Russia: così Mosca tenta di sopperire alla mancanza di armi e munizioni (Di domenica 3 luglio 2022) Putin vuole procedere con la mobilitazione industriale in Russia: il Cremlino ha presentato una proposta di legge federale alla Duma per avviare la conversione di interi settori industriali e destinarli alla produzione bellica. In questo modo, Mosca ha implicitamente ammesso di essere a corto di armi e munizioni per portare avanti la guerra in Ucraina. Putin vuole la mobilitazione industriale in Russia: la proposta di legge federale presentata alla Duma Il capo di Stato maggiore della Federazione Russa, Valery Gerasimov, ha raggiunto l’Ucraina per confrontarsi con gli ufficiali del contingente mentre le truppe inviate ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 luglio 2022)procedere con lain: il Cremlino ha presentato una proposta di legge federaleDuma per avviare la conversione di interi settori industriali e destinarliproduzione bellica. In questo modo,ha implicitamente ammesso di essere a corto diper portare avanti la guerra in Ucraina.lain: la proposta di legge federale presentataDuma Il capo di Stato maggiore della Federazione Russa, Valery Gerasimov, ha raggiunto l’Ucraina per confrontarsi con gli ufficiali del contingente mentre le truppe inviate ...

