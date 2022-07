Psr | investimenti nelle aree interne | riapre il bando da 13 | 8 milioni

(Di domenica 3 luglio 2022) La Regione Campania ha disposto la riapertura deldella tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” – azione B “Attuazione della Strategia nazionale per le(Snai) – Realizzazione degli interventi” del Psr.Con questo, dell’importo complessivo di 13,8di euro, l’Amministrazione regionale finanzia l’implementazione degliprevisti nei progetti Afai – Azienda Forestale Alta Irpinia, Azai – Azione Zootecnia Alta Irpinia e Agire – Agricoltura Innovativa e Resiliente elaborati dai partenariati pubblico-privati dellepilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” ed approvati nell’ambito dell’azione A della tipologia 16.7.1.Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ...

