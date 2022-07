Pronto lo scambio di mercato tra Atalanta e Salernitana | tutti i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 luglio 2022) Affare concluso quello trache porterà a vestire la maglia nerazzurra ad Ederson e quella granata a Lovato. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nelle prossime ore arriverà la firma sui contratti e l’ufficialità per i due giocatori. Il centrocampista brasiliano ex Corinthians era l’obiettivo numero uno per il centrocampo bergamasco: dopo diverse settimane di trattative con la squadra campana per trovare l’accordo economico, le due parti hanno optato per unodi cartellini. EdersonEderson questa mattina non si è allenato con la squadra, andando al campo di allenamento esclusivamente per salutare i suoi ex compagni di squadra. Il suo ex allenatore Nicola da domani avrà a disposizione Matteo Lovato in rosa. Il difensore ...