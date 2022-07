Principe Carlo | soldi e donazioni nel mirino di un’inchiesta | un nuovo scandalo finanziario in salsa royal

(Di domenica 3 luglio 2022) Il nome delsembra fare rima con scandali finanziari nelle ultime settimane. Il primogenito della regina Elisabetta, e primo in linea di successione al suo trono, infatti, è stato accusato nelle scorse settimane di aver accettato una somma pari a 3 milioni di euro in contanti dall’ex ministro del Qatar. Nelle ultime ore, invece, è esplosa la notizia di una nuova indagine su alcuni accordi segreti con un politico dei Tory. Come riporta il Sunday Times, ilavrebbe consegnato ad un tale Lord Brownlow un premio durante una cerimonia a Buckingham Palace dopo aver presumibilmente accettato milioni di sterline inda lui. Nel 2013 ha nominato il Tory amministratore fiduciario della Prince’s Foundation, che gestisce la residenza delin Scozia. Si ...

Pubblicità

Silv66ia : @RogerMacForeve1 Andrew troppo forte adoro il suo personaggio . IL Principe Carlo così bizzarro. La sua interpretaz… - mollyweasjrfk : @oliverbaston poi il principe carlo vorra anche he - nelsottobosco : il fatto che in shrek 2 la battuta sul principe carlo è ancora valida e attuale una 20ina anni dopo perché è immort… - BlogMons : del Cagliari calcio Massimo Cellino, oggi patron del Brescia. Anche il gruppo editoriale 'L'Espresso' di proprietà… - monarchico : Il #principe #Carlo visita il #Collegio #Reale dei #Chirurghi di #Edimburgo #scozia #scotland #prince #monarchy… -

Vanity Fair Italia

Ed èCracco assieme a Matteo Baronetto che lo portano a collaborare con alcuni dei più importanti Chef del Mondo. A Febbraio 2012 approda alForte dei Marmi come Executive Chef e ...Secondo il suo racconto, Ghislaine Maxwell era spesso negli appartamenti delAndrea, oltre ... L'ira del Palazzo:e William furiosi. Fin troppo spesso abbiamo letto del "figlio preferito" ... L'emozione del principe Carlo, che durante il Giubileo di platino ha finalmente conosciuto Lilibet Diana Sono state rese pubbliche le spese annuali della Royal family e il fallimentare viaggio ufficiale dei Cambridge ai Caraibi è risultato il più costoso compiuto dai reali nell’anno 2021-2022 ...Per la prima volta in dieci anni vengono alleggeriti gli impegni ufficiali della regina d’Inghilterra. Buckingham Palace ha infatti deciso di riscrive il ruolo di Elisabetta II per alleggerire il cari ...